Опрос: Путину доверяют 78 процентов россиян

Фонд общественного мнения выяснил у россиян отношение к президенту Владимиру Путину.

Так, 78 процентов респондентов заявили, что доверяют главе государства, скорее не доверяют – 13 процентов, затруднились с ответом – 9 процентов.

Хорошо оценивают работу Владимира Путина 80 процентов опрошенных россиян. При этом 10 процентов респондентов считают, что Путин работает плохо.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпросВладимир Путин

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