Опрос: Путину доверяют 78 процентов россиян
24 марта 202311:15
Фонд общественного мнения выяснил у россиян отношение к президенту Владимиру Путину.
Так, 78 процентов респондентов заявили, что доверяют главе государства, скорее не доверяют – 13 процентов, затруднились с ответом – 9 процентов.
Хорошо оценивают работу Владимира Путина 80 процентов опрошенных россиян. При этом 10 процентов респондентов считают, что Путин работает плохо.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян.
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24 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru