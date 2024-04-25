Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ

Европарламент (ЕП) призвал страны Европы, а также международное сообщество, не признавать легитимными результаты прошедших в марте 2024 года выборов президента России. Об этом сообщает ТАСС.

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За соответствующую резолюцию проголосовали 493 евродепутата, ещё 11 парламентариев выступили против, 18 человек воздержались.

В документе президентские выборы в РФ назвали «недемократическими». В частности, ЕП утверждает, что отсутствовали «настоящие альтернативные кандидаты», а голосование в новых регионах России евродепутаты считают «незаконными».

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что американские власти не намерены поздравлять президента РФ Владимира Путина с переизбранием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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