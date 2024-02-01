ВЦИОМ: Россияне стали больше гордиться своей страной
Россияне стали больше гордиться своей страной по сравнению с 2023 годом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 17 и 22 января ВЦИОМ, передает ТАСС.
В новом социологическом исследовании приняли участие более 1,6 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 лет.
Основным объектом гордости для большинства респондентов стала история и культура России - ими гордится 92% жителей страны.
При этом, если старшее поколение чаще выражает гордость за Россию, молодежь чаще думает о стране с чувством надежды.
«Две трети наших соотечественников отмечают, что за последний год стали гордиться своей страной больше (64%, 2023 год - 62%)», - говорится в сообщении.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 87% россиян назвали своей главной жизненной целью создание семьи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru