ВЦИОМ: Пугачёва возглавила рейтинг музыкантов, которых стыдятся россияне
Россияне признали Ярослава Дронова (известен как SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева самыми патриотическими певцами текущего года. Соответствующий опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На четвертом месте оказалась Юлия Чичерина (ее назвали 8% респондентов), пятерку замкнул Григорий Лепс (6%). По 4% голосов получили Юрий Шевчук и Николай Басков.
При этом антирейтинг певцов (тех, за кого россиянам стыдно) возглавила Алла Пугачева — ее стыдится каждый четвертый респондент. По 13% набрали Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) и Филипп Киркоров, по 9% — Моргенштерн (признан иноагентом в России) и лидер рейтинга певцов-патриотов SHAMAN (9%).
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев, что исполненная Аллой Пугачевой на «Евровидении» в 1997 году песня «Примадонна» недооценена публикой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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