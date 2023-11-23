ВЦИОМ: Пугачёва возглавила рейтинг музыкантов, которых стыдятся россияне

На четвертом месте оказалась Юлия Чичерина (ее назвали 8% респондентов), пятерку замкнул Григорий Лепс (6%). По 4% голосов получили Юрий Шевчук и Николай Басков.

При этом антирейтинг певцов (тех, за кого россиянам стыдно) возглавила Алла Пугачева — ее стыдится каждый четвертый респондент. По 13% набрали Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) и Филипп Киркоров, по 9% — Моргенштерн (признан иноагентом в России) и лидер рейтинга певцов-патриотов SHAMAN (9%).

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев, что исполненная Аллой Пугачевой на «Евровидении» в 1997 году песня «Примадонна» недооценена публикой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

