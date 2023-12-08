«Одноклассники» подвели итоги и назвали лучший контент 2023 года
Пользователи соцсети «Одноклассники» (ОК) назвали лучшим фильмом 2023 года «Чебурашку».
Второе метро заняла кинолента «По щучьему веленью», а бронзу забрал фильм «Вызов». Лучшим сериалом года назвали «Папины дочки. Новые». В тройку лидером также попали «Библиотекарь» и «Жизнь по вызову 2».
Треком года, по мнению пользователей соцсети, стал «Верю в тебя» поп-певицы ANNA ASTI, следом расположились Galibri & Mavik с песней «Прощай, Алешка» и Люся Чеботина с песней «Лучшая подруга».
Ранее стало известно, что россияне в 2023 году чаще всего слушали группу «Король и Шут», Анну Асти и певицу Zivert. HiFi-стриминг Звук сообщил, что в этом году лидером по прослушиванию поп-музыки стала Анна Асти, Яндекс музыка называет исполнительницу самым прослушиваемым артистом уже второй год подряд, напоминает RT.
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