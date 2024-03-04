ВЦИОМ: Порядка 80% россиян собираются прийти на выборы президента России
Более 80% россиян намерены прийти на выборы президента России, следует из опроса ВЦИОМ.
Уточняется, что 10% опрошенных скорее примут участие в голосовании, еще 70% точно проголосуют на участке.
Также из опроса ВЦИОМ следует, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье – 9 февраля, то за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовали бы 75% россиян. Еще 6% избирателей отдали бы предпочтение представителю партии «Новые люди» Владиславу Даванкову, 4% набрал бы кандидат от КПРФ Николай Харитонов, а за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовало бы 3% россиян.
Ранее сообщалось, что каждый второй гражданин считает Россию великой державой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Порядка 80% россиян собираются прийти на выборы президента России
- Ещё одного боевика ищут в Ингушетии после штурма в Карабулаке
- Жительница США выиграла в лотерею $1 млн в свой день рождения
- Министры энергетики ЕС поддержали продление ограничений на потребление газа
- Глава МАГАТЭ посетит Россию 5 марта
- Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music
- Орбакайте выступит на концерте 7 марта в Кремлевском дворце
- Неизвестный объект упал на севере Польши
- Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus после утечки разговора офицеров ФРГ
- СМИ: Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об УДО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru