ВЦИОМ: Порядка 80% россиян собираются прийти на выборы президента России

Уточняется, что 10% опрошенных скорее примут участие в голосовании, еще 70% точно проголосуют на участке.

Также из опроса ВЦИОМ следует, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье – 9 февраля, то за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовали бы 75% россиян. Еще 6% избирателей отдали бы предпочтение представителю партии «Новые люди» Владиславу Даванкову, 4% набрал бы кандидат от КПРФ Николай Харитонов, а за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовало бы 3% россиян.

Ранее сообщалось, что каждый второй гражданин считает Россию великой державой, передает «Радиоточка НСН».

