ВЦИОМ: Почти половина россиян собирается готовить пасхальные куличи

Почти половина наших соотечественников, а именно 48%, собираются готовить к Пасхе куличи, а также красить яйца. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Однако при этом социологи отмечают, что в 2018-ом он намерении готовить праздничные пасхальные блюда заявляли чуть больше россиян – 59%, отмечает Газета.ру.

Также ВЦИОМ сообщает, что освящать пасхальные угощения в церкви планирует один из пяти опрошенных. Кроме того, стало известно, что 44% россиян запланировали на Пасху поход в гости. 18% опрошенных, кстати, вообще не собираются отмечать праздник.