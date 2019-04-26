Общество

ВЦИОМ: Почти половина россиян собирается готовить пасхальные куличи

26 апреля12:05

Почти половина наших соотечественников, а именно 48%, собираются готовить к Пасхе куличи, а также красить яйца. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Однако при этом социологи отмечают, что в 2018-ом он намерении готовить праздничные пасхальные блюда заявляли чуть больше россиян – 59%, отмечает Газета.ру.

Также ВЦИОМ сообщает, что освящать пасхальные угощения в церкви планирует один из пяти опрошенных. Кроме того, стало известно, что 44% россиян запланировали на Пасху поход  в гости.  18% опрошенных, кстати, вообще не собираются отмечать праздник.

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Как напоминает Ura.ru, ранее Росконтроль представил рейтинг продуктов, необходимых для приготовления блюд к праздничному столу на Пасху. Предметом исследования стали яйца, мука и творог разных марок.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПасхаОпрос Вциом

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