ВЦИОМ: Почти 80% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП

А ранее Владимир Жириновский рассказал, как пережил дни "августовского путча". По словам лидер ЛДПР, тогда он поддерживал ГКЧП и выкрикивал соответствующий лозунги. Это не понравилось митингующим, которые выступали за Ельцина, и они пытались перевернуть и сжечь автомобиль, в котором находился Жириновский. По его словам, в тот момент на улицы вышло несколько тысяч демократов, отмечает URA.RU.

События, получившие название «августовский путч», произошли 18-21 августа 1991 года.

