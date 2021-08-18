ВЦИОМ: Почти 80% россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП

Подавляющее большинство опрошенных россиян – почти 80% – россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП. Об этом говорят данные исследования, проведенного ВЦИОМ.

Правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП, как Государственный комитет по чрезвычайному положению, удалось 21% респондентов, отмечает RT.

«Спас народный щит». Соратник Ельцина - о его роли в «августовском путче»

А ранее Владимир Жириновский рассказал, как пережил дни "августовского путча". По словам лидер ЛДПР, тогда он поддерживал ГКЧП и выкрикивал соответствующий лозунги. Это не понравилось митингующим, которые выступали за Ельцина, и они пытались перевернуть и сжечь автомобиль, в котором находился Жириновский. По его словам, в тот момент на улицы вышло несколько тысяч демократов, отмечает URA.RU.

События, получившие название «августовский путч», произошли 18-21 августа 1991 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпросВЦИОМ
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