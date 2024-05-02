Врач рассказала о допустимом количестве кулича на Пасху

Выход из поста должен быть максимально мягким для организма, поэтому не стоит злоупотреблять такой калорийной и тяжелой пищей, как кулич. Есть категории граждан, которым кулич разрешается в минимальных количествах или с ограничениями, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева.

По словам врача, выход из поста следует начать с яиц и творожной пасхи – это менее калорийные продукты, которые легче усвоятся. Кулич же по своему составу является десертом и часто наполнятся орехами, цукатами, шоколадом, глазурью, за счет чего обладает высоким гликемическим и инсулиновым индексом. Людям, которые имеют лишний вес, а также диабет и атеросклероз разрешается не более 100-150 граммов в день. Здоровым людям допустимо до 300 граммов кулича.

Если кулич испечен из натуральных продуктов с минимальным количеством сахара и с использованием орехов, то он может стать хорошим источником энергии и витаминов.

Однако Михалева подчеркнула, что если употреблять кулич вместе с яйцами и мясом, а также запивать все вином, то можно заработать проблемы с пищеварением, тяжесть и запоры, а также обострение таких заболеваний, как холецистит, панкреатит и гастрит. Поэтому людям с этими заболеваниями нужно быть особенно внимательными за столом.

Ранее стало известно, что средняя цена на кулич по данным платформы «Такском» в апреле 2024 года составила 243,5 рубля напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

