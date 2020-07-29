ВЦИОМ назвал долю верящих в эффективность прививок россиян

Большинство россиян, а именно 72%, уверены, что прививки являются эффективным способом предупреждения инфекционных заболеваний. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. В ходе исследования выяснилось, что больше всех пользу вакцинации ценят респонденты с неполным высшим и высшим образованием — таковых 78%.

При этом 12% опрошенных заявили, что считают прививки неэффективными в защите от инфекционных заболеваний, отмечают Известия.