ВЦИОМ назвал долю верящих в эффективность прививок россиян
Большинство россиян, а именно 72%, уверены, что прививки являются эффективным способом предупреждения инфекционных заболеваний. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. В ходе исследования выяснилось, что больше всех пользу вакцинации ценят респонденты с неполным высшим и высшим образованием — таковых 78%.
При этом 12% опрошенных заявили, что считают прививки неэффективными в защите от инфекционных заболеваний, отмечают Известия.
Ранее стало известно, что разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 передана на экспертизу и будет зарегистрирована в Минздраве 10-12 августа. Как отмечает «Интерфакс», ещё несколько дней вакцину будет проверять Росздравнадзор. Поступление препарата в гражданский оборот он ожидает 15 августа.
Также сообщалось, что вакцину на первых порах будут применять избирательно. Сначала её получат люди из групп риска – врачи и учителя, а также более 1,5 тысячи добровольцев, подчеркивает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru