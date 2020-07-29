ВЦИОМ назвал долю верящих в эффективность прививок россиян

Большинство россиян, а именно 72%, уверены, что прививки являются эффективным способом предупреждения инфекционных заболеваний. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. В ходе исследования выяснилось, что больше всех пользу вакцинации ценят респонденты с неполным высшим и высшим образованием — таковых 78%.

При этом 12% опрошенных заявили, что считают прививки неэффективными в защите от инфекционных заболеваний, отмечают Известия.

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Ранее стало известно, что разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 передана на экспертизу и будет зарегистрирована в Минздраве 10-12 августа. Как отмечает «Интерфакс», ещё несколько дней вакцину будет проверять Росздравнадзор. Поступление препарата в гражданский оборот он ожидает 15 августа.

Также сообщалось, что вакцину на первых порах будут применять избирательно. Сначала её получат люди из групп риска – врачи и учителя, а также более 1,5 тысячи добровольцев, подчеркивает RT.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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