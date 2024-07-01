ВЦИОМ: Каждый второй россиянин регулярно интересуется ситуацией в стране и мире

Уточняется, что регулярно следит за развитием событий 47% опрошенных, или почти каждый второй россиянин. Преимущественно новостную повестку изучают мужчины, о регулярном интересе к новостям сообщили 53% опрошенных. Также за происходящем в мире следят представители старшего поколения от 45 до 59 лет (55%), граждане с хорошим материальным положением (54%) и те, кто проживает в Москве и Санкт-Петербурге (54%).

Молодежь от 18 до 35 лет заинтересована в чтении новостей по интересам. В топ-5 тем вошли лечение и ЗОЖ (37%), психология и саморазвитие (34%), юмор (32%), наука (28%) и культура (25%).

История страны также вошла в топ-3 актуальных тем для опрошенных, однако регулярно ей интересуется только 29%.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый четвертый россиянин не строит планов на жизнь. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что это связано с неуверенностью в завтрашнем дне и непоследовательной политикой государства.

