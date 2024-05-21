ВЦИОМ: Более половины россиян считают трудным найти работу с хорошей зарплатой
Около 58% россиян считают сложной задачей поиск хорошо оплачиваемой работы, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом только 31% респондентов отметили, что устроиться на подобную работу скорее легко.
Также уточняется, что 37% опрошенных наблюдают рост зарплат у большинства сограждан, еще 38% полагает, что показатели не менялись. Оптимистичный настрой зависит от уровня материального достатка, люди с высоким уровнем дохода в два раза чаше прочих выделяли заметный рост зарплат за последние два года.
Ранее в Минэкономразвития представили прогноз, согласно которому среднемесячные зарплаты россиян превысят отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru