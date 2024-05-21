ВЦИОМ: Более половины россиян считают трудным найти работу с хорошей зарплатой

При этом только 31% респондентов отметили, что устроиться на подобную работу скорее легко.

Также уточняется, что 37% опрошенных наблюдают рост зарплат у большинства сограждан, еще 38% полагает, что показатели не менялись. Оптимистичный настрой зависит от уровня материального достатка, люди с высоким уровнем дохода в два раза чаше прочих выделяли заметный рост зарплат за последние два года.

Ранее в Минэкономразвития представили прогноз, согласно которому среднемесячные зарплаты россиян превысят отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году, передает «Радиоточка НСН».

