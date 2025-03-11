Инженеры обогнали программистов по темпам роста зарплат
Инженерно-технические работники обогнали программистов по темпам роста зарплат в России, следует из исследования SuperJob.
Так, по данным на 1 марта 2025 года, темпы прироста зарплат за год у ИТР и рабочих в промышленности росли больше всего – 15,8 и 15,5%. А информационные технологии остались на третье месте с 15,3%.
Первые по темпам прироста зарплат среди квалифицированных рабочих в промышленности — швеи, монтажники, фрезеровщики и электромонтеры, отмечают аналитики.
Также отмечается, что в 2024 году самые высокие зарплаты в России предлагали программистам-разработчикам, врачам гинекологам, а также руководителям отдела продаж. Такие вакансии вошли в топ по оплате в уходящем году. В Москве и Санкт-Петербурге на подобные должности искали людей с зарплатой 500-600 тысяч рублей. Стоматологи и инженерные специальности в строительстве и промышленности также вошли в топ по зарплатам.
Так, в третьем квартале текущего года средняя номинальная зарплата в России составила 83 891 рубль. Это на 17,8% больше, чем в июле-сентябре 2023 года, подсчитал Росстат. Под номинальной зарплатой подразумевается фактически выплачиваемое вознаграждение, которое предусмотрено условиями трудового договора. При этом летом этот показатель продемонстрировал спад, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru