ВЦИОМ: Качество школьного питания удовлетворяет большинство москвичей

Кроме того, в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснилось, что подавляющее большинство респондентов – 72% - заявили о том, что довольны безопасностью школьного питания. 60% устраивает разнообразие блюд в школьных столовых, а 59% опрошенных рассказали, что удовлетворены полезностью еды. При этом выяснилось, что чаще всего родители критикуют вкус и разнообразие блюд в рационе школьников.

Добавим, исследование проводилось с 12 по 14 февраля этого года. Его участниками стали родителей детей школьного возраста, проживающих в Москве.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках заседания областного правительства отметил важность родительского контроля за школьным питанием. По его словам, питание должно быть не только бесплатным, но и качественным, пишет сайт Подмосковье Сегодня.

