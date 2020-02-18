ВЦИОМ: Качество школьного питания удовлетворяет большинство москвичей
Большинство родителей, а именно 68%, удовлетворены качеством питания в школах. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Результаты исследования были озвучены во время круглого стола, посвященного вопросам качества питания столичных школьников и дошкольников. К столь высоким показателям привели усиленные меры по повышению контроля за качеством детского питания в столице.
Кроме того, в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснилось, что подавляющее большинство респондентов – 72% - заявили о том, что довольны безопасностью школьного питания. 60% устраивает разнообразие блюд в школьных столовых, а 59% опрошенных рассказали, что удовлетворены полезностью еды. При этом выяснилось, что чаще всего родители критикуют вкус и разнообразие блюд в рационе школьников.
Добавим, исследование проводилось с 12 по 14 февраля этого года. Его участниками стали родителей детей школьного возраста, проживающих в Москве.
В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках заседания областного правительства отметил важность родительского контроля за школьным питанием. По его словам, питание должно быть не только бесплатным, но и качественным, пишет сайт Подмосковье Сегодня.
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