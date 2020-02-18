В Госдуме приняли закон о бесплатном горячем питании для школьников

Государственная дума поддержала в третьем, окончательном чтении законопроект о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. Об этом пишет ТАСС, отмечая, что ранее это предложение во время послания Федеральному собранию озвучил Владимир Путин.

В свою очередь, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал документ важной социальной инициативой. По его словам, закон направлен на укрепление здоровья детей.

Предложение о бесплатном горячем питании для всех учеников с первого по четвертый классы было внесено в Госдуму 20 сентября, напоминает RT. Организация должна осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года. Предполагается, что средства на горячее питание для школ будут предоставляться из федеральной казны, региональных, местных бюджетов и иных источников, подчёркивает РИА ФАН.