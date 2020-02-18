В Госдуме приняли закон о бесплатном горячем питании для школьников
Государственная дума поддержала в третьем, окончательном чтении законопроект о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. Об этом пишет ТАСС, отмечая, что ранее это предложение во время послания Федеральному собранию озвучил Владимир Путин.
В свою очередь, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал документ важной социальной инициативой. По его словам, закон направлен на укрепление здоровья детей.
Предложение о бесплатном горячем питании для всех учеников с первого по четвертый классы было внесено в Госдуму 20 сентября, напоминает RT. Организация должна осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года. Предполагается, что средства на горячее питание для школ будут предоставляться из федеральной казны, региональных, местных бюджетов и иных источников, подчёркивает РИА ФАН.
Ранее НСН писала, что журналистка из Финляндии Черстин Крунвалль, которая провела один день в обычной российской школе в Гатчине, пришла в восторг от питания в учебных заведениях в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
В день ее визита на обед подавали борщ, макароны с котлетой и компот.
По данным агентства, Крунваль описала обед в столовой, отметив также хорошую организацию. В частности, журналистка выделила четкое следование всех учеников правилу мытья рук перед едой, а также дежурства школьников для помощи в раздаче блюд. По ее словам, школьники не просто едят, но и учатся культуре поведения за столом и навыком обращения со столовыми приборами.
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