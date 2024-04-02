ВЦИОМ: Две трети россиян сочли несправедливой единую ставку НДФЛ в 13%
Две трети россиян (67%) назвали несправедливой единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВФИОМ).
Граждане уверены, что размер ставки должен варьироваться в зависимости от уровня дохода.
Прим этом почти треть респондентов (27%) заявили, что налоги, включая НДФЛ, должны быть как можно меньше.
Госдума может в весеннюю сессию принять законопроект о повышении налогов для граждан с высокими доходами, заявил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Вариант повышения НДФЛ для граждан с годовым доходом более миллиона рублей депутат назвал «вполне разумным». Он уточнил, что повышенную ставку в размере 15% стоит применить в отношении ежемесячного дохода от 83,3 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МВД: Преступность среди несовершеннолетних в 2023 году снизилась на 10%
- Российский голкипер Иван Федотов дебютировал за «Филадельфию Флайерз»
- Адмирал Александр Моисеев стал новым главкомом ВМФ РФ
- Певица Анна Асти анонсировала новый концертный тур после приостановки карьеры
- Лента «Майор Гром: Игра» закроет 46-ой Московский международный кинофестиваль
- Эмин Агаларов: Если бы это был обычный пожар, спаслись бы все
- «АвтоВАЗ» закрыл март с рекордным за 11 лет результатом продаж
- Минобороны Украины открыло в Харькове два центра рекрутинга ВСУ
- Законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах отозвали из Госдумы
- ВЦИОМ: Две трети россиян сочли несправедливой единую ставку НДФЛ в 13%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru