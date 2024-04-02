ВЦИОМ: Две трети россиян сочли несправедливой единую ставку НДФЛ в 13%

Прим этом почти треть респондентов (27%) заявили, что налоги, включая НДФЛ, должны быть как можно меньше.

Госдума может в весеннюю сессию принять законопроект о повышении налогов для граждан с высокими доходами, заявил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вариант повышения НДФЛ для граждан с годовым доходом более миллиона рублей депутат назвал «вполне разумным». Он уточнил, что повышенную ставку в размере 15% стоит применить в отношении ежемесячного дохода от 83,3 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

