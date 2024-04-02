ВЦИОМ: Две трети россиян сочли несправедливой единую ставку НДФЛ в 13%

Две трети россиян (67%) назвали несправедливой единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВФИОМ).

Граждане уверены, что размер ставки должен варьироваться в зависимости от уровня дохода.

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Прим этом почти треть респондентов (27%) заявили, что налоги, включая НДФЛ, должны быть как можно меньше.

Госдума может в весеннюю сессию принять законопроект о повышении налогов для граждан с высокими доходами, заявил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вариант повышения НДФЛ для граждан с годовым доходом более миллиона рублей депутат назвал «вполне разумным». Он уточнил, что повышенную ставку в размере 15% стоит применить в отношении ежемесячного дохода от 83,3 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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