ВЦИОМ: 46% граждан считают Россию великой державой

Около 79% россиян высоко оценивают влияние России на международной арене, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Уточняется, что 46% респондентов назвали Россию великой державой. При этом подобная оценку напрямую зависит от уровня благосостояния опрашиваемого – чем она выше, тем выше и убежденность в значительном влиянии РФ на мировые события.

Также 41% россиян полагает, что в текущем столетии России необходимо стать одной из 10-15 экономически развитых и влиятельных стран мира.

Ранее сообщалось, что что согласно опросу ВЦИОМ, 59% россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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