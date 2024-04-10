ВЦИОМ: 46% граждан считают Россию великой державой

Уточняется, что 46% респондентов назвали Россию великой державой. При этом подобная оценку напрямую зависит от уровня благосостояния опрашиваемого – чем она выше, тем выше и убежденность в значительном влиянии РФ на мировые события.

Также 41% россиян полагает, что в текущем столетии России необходимо стать одной из 10-15 экономически развитых и влиятельных стран мира.

Ранее сообщалось, что что согласно опросу ВЦИОМ, 59% россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне, передает «Радиоточка НСН».

