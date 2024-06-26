ВЦИОМ: Четверть россиян не строят планы на жизнь

Уточняется, что около 72% респондентов предпочитают строить планы, 24% из них ограничиваются краткосрочным горизонтом планирования, а 26% строят планы на год вперед. При этом 85% среди молодежи предпочитает планировать жизнь.

Из опроса также следует, что 66% россиян уже обзавелись собственным жильем, а 29% намерены приобрести его в ближайшие 10 лет. Более половины респондентов (57%) создали семью, еще 16% хотели бы это сделать в скором будущем.

Ранее опрос ВЦИОМ также показал, что около 58% россиян считают сложной задачей поиск хорошо оплачиваемой работы. При этом 37% опрошенных наблюдают рост зарплат у большинства сограждан, еще 38% полагает, что показатели не менялись, передает «Радиоточка НСН».

