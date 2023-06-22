ВЦИОМ: Большинство россиян знают точную дату начала Великой Отечественной войны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 75% россиян знают точную дату начала Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года.

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Согласно результатам опроса, которые опубликованы на сайте центра, 17% опрошенных ответили на соответствующий вопрос неверно, еще 8% респондентов затруднились с ответом.

Также отмечается, что правильную дату чаще всего называли россияне в возрасте от 45 до 59 лет (86%), а также респонденты старше 60 лет (85%). Большинство неверно ответивших среди молодёжи от 25 до 34 лет (57%).

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что абсолютное большинство россиян (98%) считают важной задачей сохранение памяти о Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
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