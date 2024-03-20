ВЦИОМ: большинство россиян заявили, что выборы президента прошли честно

К моменту проведения опроса 85% граждан ознакомились с итогами голосования. С сомнением к итогам голосования отнеслись 13% сограждан, еще 14% еще не знают, сколько процентов набрали кандидаты.

39% россиян пришли на выборы президента, чтобы исполнить свой гражданский долг. Кроме того, каждый пятый респондент заявил, что намеревался на выборах поддержать любимого кандидата или партию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

