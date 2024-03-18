В Госдуме предложили исключать из списка избирателей за непосещение выборов

По его словам, это существенно снизит возможности для вброса бюллетеней и прочих недобросовестных манипуляций, а также позволит не печать лишние бюллетени.

«Есть люди, которые сами не пользуются правом голоса... Необходимо напомнить избирателю, что у него такое право выбирать есть, и что оно является привилегией взрослого и ответственного гражданина», - указал Кошелев.

Парламентарий добавил, что для восстановления в списке избирателей гражданину нужно будет подать заявление на избирательном участке и проголосовать в Единый день голосования.

Ранее замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух заявил, что все DDoS-атаки на систему электронного голосования в ходе выборов президента РФ были отражены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

