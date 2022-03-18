Финляндия в пятый раз подряд стала самой счастливой страной мира

Финляндия стала самой счастливой страной в мире согласно подготовленному по заказу ООН Всемирному докладу счастья 2022 года.

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С отрывом в несколько сотен баллов Финляндия возглавила рейтинг в пятый раз подряд. В топ-10 самых счастливых стран также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль, Новая Зеландия.

При этом Россия переместилась в рейтинге с 60-го на 80-е место.

Исследование уровня счастья охватывает 146 государств. При составлении рейтинга учитывается ВВП на душу населения, уровень соцподдержки, гарантии занятости, уровень коррупции, соблюдение гражданских свобод, продолжительность жизни, итоги опросов общественного мнения.

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ТЕГИ:СчастьеРейтингФинляндия
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