ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают приём в РФ беженцев из ДНР и ЛНР

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 78% россиян поддерживают решение о приёме в стране беженцев из ДНР и ЛНР. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

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Исследователи отметили, что 13% опрошенных, в основном россияне 18-34 лет, выступают против данного решения.

Что касается единовременных выплат беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей, о которых заявил президент России Владимир Путин, то это решение поддержали 75% россиян, против высказались 18%.

Помощь беженцам, которую оказывают российские волонтеры из разных регионов страны, положительно оценили 82% опрошенныйх, 4% респондентов относятся к ней отрицательно, а ещё 12% заявили о своём безразличии.

Ранее в МЧС РФ заявили, что 43 региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассБеженцы Из УкраиныОпрос ВциомВЦИОМРоссияне
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