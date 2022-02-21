ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают приём в РФ беженцев из ДНР и ЛНР
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 78% россиян поддерживают решение о приёме в стране беженцев из ДНР и ЛНР. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.
Исследователи отметили, что 13% опрошенных, в основном россияне 18-34 лет, выступают против данного решения.
Что касается единовременных выплат беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей, о которых заявил президент России Владимир Путин, то это решение поддержали 75% россиян, против высказались 18%.
Помощь беженцам, которую оказывают российские волонтеры из разных регионов страны, положительно оценили 82% опрошенныйх, 4% респондентов относятся к ней отрицательно, а ещё 12% заявили о своём безразличии.
Ранее в МЧС РФ заявили, что 43 региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, сообщает RT.
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