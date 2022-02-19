Роспотребнадзор: Беженцев из Донбасса рекомендуется не размещать на Кубани

«Если это [точки размещения] может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», — предложила Попова.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в Ростовской области после прибытия беженцев остается без изменений, у жителей Донбасса вируса не выявлено, пишет Газета.ru.

19 февраля продолжается эвакуация населения ДНР и ЛНР из-за роста напряженности на Донбассе. В России 26 регионов объявили о готовности принять беженцев. Главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили всеобщую мобилизацию.

