Роспотребнадзор: Беженцев из Донбасса рекомендуется не размещать на Кубани

Из начала отпускного сезона предлагается отказаться от размещения беженцев из Донбасса на Кубани. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном, сообщает РИА Новости».

Россия своих не бросает. Страна принимает беженцев из Донбасса

«Если это [точки размещения] может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему», — предложила Попова.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в Ростовской области после прибытия беженцев остается без изменений, у жителей Донбасса вируса не выявлено, пишет Газета.ru.

19 февраля продолжается эвакуация населения ДНР и ЛНР из-за роста напряженности на Донбассе. В России 26 регионов объявили о готовности принять беженцев. Главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили всеобщую мобилизацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыКурортыОтпускРоспотребнадзор
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