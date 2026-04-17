Минюст признал иноагентом экс-сопредседателя движения «Голос» Андрея Бузина
Бывший сопредседатель движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Андрей Бузин был внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что Бузин принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также фейки о политике и действиях российских властей, выступал против проведения СВО.
Также в перечень иностранных агентов были включены журналист и активист Дмитрий Семенов, активист Александр Колосков, химик Александр Кабанов и ученый Мария Вьюшкова.
Ранее Минюст признал иноагентом Ивана Толстого - внука писателя Алексея Толстого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
