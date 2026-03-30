Потомок д'Артаньяна сдал ДНК для проверки найденных останков
Потомок капитана королевских мушкетеров д'Артаньяна, герцог Эмери де Монтескью д'Артаньян, передал образцы ДНК для анализа останков, которые могут принадлежать его предку. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».
По его словам, ученые планируют сравнить его биологический материал с образцами, взятыми с найденного скелета. Для этого герцог специально приехал в Париж, где также встретился с археологом Вимом Дийкманом, ведущим исследования. Предварительные результаты ожидаются примерно через две недели.
Потомок мушкетера отметил, что совокупность фактов указывает на высокую вероятность разгадки многолетней исторической тайны. Он допустил, что найденные останки действительно могут принадлежать д’Артаньяну.
Скелет обнаружили в марте во время реставрации церкви в нидерландском Маастрихте — на месте бывшего алтаря. Археологи предполагают, что это могут быть останки Шарля де Баца де Кастельмора д’Артаньяна, прототипа героя романа Александра Дюма. Исторически известно, что он погиб в 1673 году при осаде города, а место его захоронения долгое время оставалось неизвестным, передает «Радиоточка НСН».
