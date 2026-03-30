Потомок д'Артаньяна сдал ДНК для проверки найденных останков

Потомок капитана королевских мушкетеров д'Артаньяна, герцог Эмери де Монтескью д'Артаньян, передал образцы ДНК для анализа останков, которые могут принадлежать его предку. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По его словам, ученые планируют сравнить его биологический материал с образцами, взятыми с найденного скелета. Для этого герцог специально приехал в Париж, где также встретился с археологом Вимом Дийкманом, ведущим исследования. Предварительные результаты ожидаются примерно через две недели.