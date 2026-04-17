Дивиденды от распространения и прослушивания ИИ-трека «Седая ночь» сегодня могут получать лишь два человека, и среди них нет продюсера Андрея Разина. Об этом НСН рассказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

ИИ-версия песни «Седая ночь», спетая голосом Канье Уэста, ранее заняла первую строчку в мировом рейтинге Shazam Global Top 200. Трек создал 24-летний пользователь August Septemberov из Екатеринбурга. При этом на стриминги его выложил продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин от своего имени. Дзюник раскрыл, кто может получать денежные отчисления за прослушивание ИИ-хита.

«Я считаю, что на сегодняшний день лишь два человека имеют полное право на то, чтобы получить какой-то дивиденд с этого ролика и трека. Это покойный Сергей Кузнецов (автор главных хитов «Ласкового мая». - Прим. НСН) в лице его родственников, и этот парень Август-Сентябрь, который сделал такую прекрасную музыку и такой прекрасный клип. Это его. Нечего свои щупальца совать сюда всем остальным, особенно Разину», - заявил он.

В свою очередь адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов заявил НСН, что у хитового ИИ-творения действительно целый «конгломерат» правообладателей.

«С одной стороны, есть авторы музыкальной композиции. Плюс есть исполнители - там же используется оригинальный голос. И плюс есть автор этого видеоряда. Тот, кто это сделал, обладает каким-то авторским правом, если там есть признаки творчества. Поэтому здесь получается целый конгломерат авторских прав и целый набор авторов. И чтобы правомерно использовать этот ролик, надо договориться со всеми правообладателями», - отметил он.