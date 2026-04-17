«Нечего щупальца совать!»: Кому заплатят за «Седую Ночь» Канье Уэста
Виктор Осипов заявил НСН, что у ИИ-кавера «Седой ночи» несколько правообладателей, а Леонид Дзюник заявил, что Андрей Разин и семья Шатунова точно не имеют к нему отношения.
Дивиденды от распространения и прослушивания ИИ-трека «Седая ночь» сегодня могут получать лишь два человека, и среди них нет продюсера Андрея Разина. Об этом НСН рассказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
ИИ-версия песни «Седая ночь», спетая голосом Канье Уэста, ранее заняла первую строчку в мировом рейтинге Shazam Global Top 200. Трек создал 24-летний пользователь August Septemberov из Екатеринбурга. При этом на стриминги его выложил продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин от своего имени. Дзюник раскрыл, кто может получать денежные отчисления за прослушивание ИИ-хита.
«Я считаю, что на сегодняшний день лишь два человека имеют полное право на то, чтобы получить какой-то дивиденд с этого ролика и трека. Это покойный Сергей Кузнецов (автор главных хитов «Ласкового мая». - Прим. НСН) в лице его родственников, и этот парень Август-Сентябрь, который сделал такую прекрасную музыку и такой прекрасный клип. Это его. Нечего свои щупальца совать сюда всем остальным, особенно Разину», - заявил он.
В свою очередь адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов заявил НСН, что у хитового ИИ-творения действительно целый «конгломерат» правообладателей.
«С одной стороны, есть авторы музыкальной композиции. Плюс есть исполнители - там же используется оригинальный голос. И плюс есть автор этого видеоряда. Тот, кто это сделал, обладает каким-то авторским правом, если там есть признаки творчества. Поэтому здесь получается целый конгломерат авторских прав и целый набор авторов. И чтобы правомерно использовать этот ролик, надо договориться со всеми правообладателями», - отметил он.
Напомним, что в 2024 году суд решил, что исключительные права на музыкальные произведения певца Юрия Шатунова, включая «Седую ночь», принадлежат его семье. Осипов отметил, что судебное разбирательство здесь возможно, так как сейчас на хайпе ИИ-трека явно кто-то зарабатывает.
«Разин вообще окутан дымкой каких-то непонятных переходов прав. Плюс есть факт создания этого ролика с помощью ИИ. Конечно, надо разбираться в судебном или досудебном порядке. Если, например, кто-то может доказать, что использование этого ролика в интернете принесло лицу, которое незаконно его использовало, доходы, то он может возместить убытки или взыскать компенсацию. Раз этот ролик разошёлся, наверное, он приносит кому-то хорошие доходы», - заключил он.
При этом сам Разин на своей странице в запрещенной социальной сети подтвердил, что это он стоит за песней Silver Night и заявил, что, «как он и обещал» сегодня «Ласковый май» звучит «по всему миру». Также Разин добавил, что версию песни «Седая ночь» на английском языке исполнила группа Bad Style и Tender May. Напомним, что сам Разин считает, что все права на песни Шатунова принадлежат ему. В 2025 году суд заочно арестовал его по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас Разин объявлен в розыск и находится за границей.
