Творчество группы «Звуки Му» интересно и неординарно, а песня «Больничный лист» — одна из самых сюрреалистичных и открытых для хулиганства в творчестве. Об этом НСН заявила заслуженная артистка России Юлия Пересильд.

Пересильд ранее приняла участие в записи трибьют-альбома рок-музыканту, создателю группы «Звуки Му» Петру Мамонову. Она вместе с группой «Мандрагора» создала новую версию песни «Больничный лист». Альбом «Досуги-буги» вышел 14 апреля, в него вошли 36 кавер-версий песен группы «Звуки Му» и Петра Мамонова. Пересильд объяснила, почему согласилась принять участие в записи альбома.

«Это было обоюдное желание. Сначала нам предложили, а потом мы с удовольствием сами вызвались участвовать в этом трибьюте. Потому что, конечно, прикасаться к чему-то неординарному всегда чрезвычайно интересно. Песню “Больничный лист” я выбрала, потому что она, наверное, одна из самых сюрреалистичных. И, конечно, в ней можно было активно похулиганить, в том числе с актерской точки зрения», — сказала Пересильд.