Похулиганили в «Больничном листе»: Пересильд о работе над трибьютом Мамонову

Юлия Пересильд призналась НСН, что никогда не была фанаткой группы «Звуки Му», однако ее заинтересовала личность основателя группы Петра Мамонова.

Творчество группы «Звуки Му» интересно и неординарно, а песня «Больничный лист» — одна из самых сюрреалистичных и открытых для хулиганства в творчестве. Об этом НСН заявила заслуженная артистка России Юлия Пересильд.

Пересильд ранее приняла участие в записи трибьют-альбома рок-музыканту, создателю группы «Звуки Му» Петру Мамонову. Она вместе с группой «Мандрагора» создала новую версию песни «Больничный лист». Альбом «Досуги-буги» вышел 14 апреля, в него вошли 36 кавер-версий песен группы «Звуки Му» и Петра Мамонова. Пересильд объяснила, почему согласилась принять участие в записи альбома.

«Это было обоюдное желание. Сначала нам предложили, а потом мы с удовольствием сами вызвались участвовать в этом трибьюте. Потому что, конечно, прикасаться к чему-то неординарному всегда чрезвычайно интересно. Песню “Больничный лист” я выбрала, потому что она, наверное, одна из самых сюрреалистичных. И, конечно, в ней можно было активно похулиганить, в том числе с актерской точки зрения», — сказала Пересильд.

«Главное – винил!»: Группа «Пикник» раскрыла секреты нового альбома

Собеседница НСН добавила, что не является фанатом группы “Звуки Му”, однако ей интересна личность Петра Мамонова.

«Я вообще не могу себя назвать фанатом какой-либо группы. Но мне, например, очень интересно и хочется разглядывать и “вкушать” личность Мамонова. И его киноработы, безусловно, и его музыку. Но, в первую очередь, его личность, все его многочисленные интервью, которые он давал. Очень интересно слушать то, о чем он говорит, и попытаться понять это, прочувствовать. У него, безусловно, был на всё свой особенный взгляд, а личность, мне кажется, всегда привлекает. И вообще роль личности в истории велика, тем более в нашей стране. Сказать, что я росла на песнях Мамонова, наверное, не могу, но в студенческие годы в театральном институте, конечно, “Звуки Му” были одними из лидеров того, что мы все слушали», — добавила актриса.

В заключение Пересильд назвала самую знаковую для себя песню Мамонова.

«Сложно выбрать какую-то одну, но пусть это будет “Досуги-Буги”», — подытожила она.

Ранее солист группы «ЙОРШ» Дмитрий «Сокол» Соколов заявил, что новый альбом «Слишком живой, чтобы быть легендой» представлен в двух версиях: в формате, похожем на аудиокнигу, а также в версии с прозой и стихотворениями.

ФОТО: пресс-служба группы «МАNДРАГОРА» | автор фото - Анастасия Паламарчук
