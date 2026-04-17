В Белгороде ребенок пострадал в результате атаки ВСУ

Ребёнок пострадал в Белгороде в результате атаки дрона ВСУ. Как пишет RT, об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков решил уйти в отпуск на фоне слухов о его отставке

По его словам, в результате удара в областном центре были повреждены сразу 17 автомобилей, в одном из которых находилась 10-летняя девочка.

«Её стало плохо. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у неё баротравму», - написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекинском округе в селе Маломихайловка в результате атаки украинского FPV-дрона были ранены трое мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиДетиБелгородская областьБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры