Европейская федерация гандбола подтвердила решение IHF о допуске сборной России
Европейская федерация гандбола (ЕHF) подтвердила решение Международной федерации (IHF) о допуске на турниры сборной России. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что решение IHF о допуске касается молодёжной и юниорской национальных команд РФ (до 21 года). Аналогичное разрешение получили белорусские гандболисты данной возрастной категории.
«EHF приняла к сведению подход IHF и подтвердила его для потенциальных матчей, проводимых в пределах юрисдикции Европейской федерации», — указано в релизе.
Также отмечается, российская и белорусская федерации могут официально определять, в каких странах нет ограничений, и проводить товарищеские матчи и турниры.
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила пловцам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
