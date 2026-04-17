Европейская федерация гандбола подтвердила решение IHF о допуске сборной России

Уточняется, что решение IHF о допуске касается молодёжной и юниорской национальных команд РФ (до 21 года). Аналогичное разрешение получили белорусские гандболисты данной возрастной категории.

«EHF приняла к сведению подход IHF и подтвердила его для потенциальных матчей, проводимых в пределах юрисдикции Европейской федерации», — указано в релизе.

Также отмечается, российская и белорусская федерации могут официально определять, в каких странах нет ограничений, и проводить товарищеские матчи и турниры.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила пловцам из России и Белоруссии принимать участие в международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».