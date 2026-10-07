ВЦИОМ: Большинство россиян назвали Путина одним из влиятельных лидеров

Президент РФ Владимир Путин является одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), так ответили 80% участвовавших в опросе россиян.

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Также 71% граждан РФ считают, что за годы президентства Путина страна стала сильнее, а 69% респондентов указали, что благодаря политике главы государства с Россией стали больше считаться на мировой арене.

Кроме того, 68% россиян выразили уверенность в том, что во главе с Путиным страна сможет преодолеть все трудности.

Ранее Фонд общественного мнения (ФОМ) провёл исследование и выяснил, что уровень доверия к президенту Владимиру Путину достиг 71%, а положительно его деятельность оценили 70% граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
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