Главы зарубежных стран поздравили Путина с днем рождения
Президента РФ Владимира Путина, который 7 октября отмечает свой 74-й день рождения, поздравили главы государств и правительств зарубежных стран, руководители международных организаций и представители общественно-политических кругов.
Как пишет RT, в ходе телефонных разговоров российского лидера поздравили президенты Турции, Азербайджана, Белоруссии и Ирана, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан.
Кроме того, президента РФ поздравили лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Также с днём рождения Путина поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен созвониться с российским колегой в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам назвали оптимальные продукты для заедания тревоги
- Главы зарубежных стран поздравили Путина с днем рождения
- Топор Джека Николсона из фильма «Сияние» выставят на аукцион
- «Высасывают и выдаивают»: BadComedian ждет беды от слияния Paramount и Warner Bros
- «Мы на чеку»: Песков заявил, что РФ отслеживает планы по милитаризации Европы
- От 40 тысяч рублей: Почему россияне выбирают Белоруссию для отдыха и лечения
- В Москве TikTok и Google оштрафовали на 10 млн рублей TikTok и Google
- Налоги, кредиты и топливо: Почему число убыточных отраслей бизнеса в РФ выросло в 4 раза
- В Красноярском крае стали платить охотникам за отстрел медведей
- Россиянам рассказали об обязательных правилах ухода за машиной в октябре