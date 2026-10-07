Главы зарубежных стран поздравили Путина с днем рождения

Как пишет RT, в ходе телефонных разговоров российского лидера поздравили президенты Турции, Азербайджана, Белоруссии и Ирана, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан.

Кроме того, президента РФ поздравили лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также с днём рождения Путина поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен созвониться с российским колегой в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

