Главы зарубежных стран поздравили Путина с днем рождения

Президента РФ Владимира Путина, который 7 октября отмечает свой 74-й день рождения, поздравили главы государств и правительств зарубежных стран, руководители международных организаций и представители общественно-политических кругов.

Путин по телефону поздравил Лукашенко с днем рождения

Как пишет RT, в ходе телефонных разговоров российского лидера поздравили президенты Турции, Азербайджана, Белоруссии и Ирана, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан.

Кроме того, президента РФ поздравили лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также с днём рождения Путина поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен созвониться с российским колегой в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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