ВЦИОМ: Более половины россиян считают высокой стоимость поездки на такси
Около 60% россиян считают стоимость поездки на такси высокой и выбирают альтернативный вид транспорта, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уточняется, что на данный момент такси входит в топ-три наиболее популярных видов городского транспорта, однако уступает в этом рейтинге личному автомобилю и наземному общественному транспорту. Чаще всего такси выбирают люди, которые высоко оценивают свое материальное положение (49%).
При этом 73% респондентов вызывает такси через приложение, 47% обращаются по телефону в диспетчерскую службу. Второй вариант вызова такси сохраняет популярность в селах и поселках городского типа. Большинство опрошенных, которые являются жителями городов-миллионников отдают предпочтение «Яндекс. Такси». Подобный вариант выбрали 79% пассажиров.
Ранее экс-глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов рассказал «Радиоточке НСН», что страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда повысит цены на такси, поскольку платить за все будут таксопарки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru