ВЦИОМ: Более половины россиян не готовы отказаться от пластиковых контейнеров
Более половины россиян не готовы отказаться от пластиковых пищевых контейнеров и зубных щеток. Об этом говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным, 55% респондентов заявили, что не готовы отказаться от использования пластиковых контейнеров, а 54% – зубных щеток. Еще 48% опрошенных не готовы отказаться от пластиковых бутылок.
При этом 81% россиян заявили о готовности отказаться от пластиковых посуды и столовых приборов, а 56% – от пластиковой упаковки для продуктов питания.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН рассказала, что для производства пластиковых контейнеров используется вещество, которое может негативно влиять на весь организм человека, способствовать развитию бесплодия и онкологии, передает «Радиоточка НСН».
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