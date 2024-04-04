ВЦИОМ: Более 80% опрошенных россиян удовлетворены своей работой

Уточняется, что каждый второй опрошенный (48%) вполне удовлетворен работой. Это стало лучшим показателем с 2004 года.

При этом доля недовольных своей трудовой деятельностью составила 15%. В 2004 году данный показатель составлял 29%.

Среди приоритетов, на которые россияне чаще всего обращают внимание при выборе работы, первое место занимает заработная плата. Этот критерий выделили 50% опрошенных. Также 31% респондентов выделил удобный график работы, еще 17% отметили важность хороших отношений с коллективом.

Ранее в Росстате заявили, что реальные зарплаты в РФ выросли в январе на 8,5%. При этом среднемесячная заработная плата в первом месяце текущего года достигла 75 тысяч рублей и возросла на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

