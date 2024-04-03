Мишустин поспорил с Зюгановым из-за зарплат россиян
Средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей. Как пишет РИА Новости, об этом в Госдуме сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства также указал, что не согласен с главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, который заявил о большом количестве нищих в стране, а также средней зарплате в 20 тысяч рублей.
Отвечая депутатам, Мишустин отметил, что может показать расчёты, в которых учтены все данные работодателей.
«Мы знаем... каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам СВО - они все учтены. Поэтому средняя зарплата - 73 тысячи с копейками», - заключил глава кабмина.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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