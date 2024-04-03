Мишустин поспорил с Зюгановым из-за зарплат россиян

Глава правительства также указал, что не согласен с главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, который заявил о большом количестве нищих в стране, а также средней зарплате в 20 тысяч рублей.

Отвечая депутатам, Мишустин отметил, что может показать расчёты, в которых учтены все данные работодателей.

«Мы знаем... каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам СВО - они все учтены. Поэтому средняя зарплата - 73 тысячи с копейками», - заключил глава кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».