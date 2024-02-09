ВЦИОМ: Более 79 процентов россиян доверяют Путину
Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года вырос на 0,2% и составил 79,1%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 63% опрошенных (+1,1% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 31,5% респондентов (+3,5%).
Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (27,8% граждан, +1,0%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (18,6% опрошенных, +1,0%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (7,0% россиян, - 0,7%).
Положительно деятельность главы государства оценивают 77,1% россиян (+0,9%), правительства - 55,3% респондентов (+1,4%).
Ранее западные журналисты выразили сожаление, что после начала СВО президент РФ Владимир Путин согласился дать интервью только Такеру Карлсону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru