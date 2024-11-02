ВЦИОМ: Более 60% россиян считают, что в стране есть народное единство

При этом 38% опрошенных видят в Дне народного единства символ единения всех народов многонациональной страны.

Вместе с тем за последние десять лет россияне стали больше осознавать значимость социальных различий. Так, 66% отмечают социально-классовые различия, 65% выделяют культурные особенности, а 53% обращают внимание на религиозно-конфессиональные отличия.

День народного единства в России отмечают 4 ноября с 2005 года. Праздник связан с историческими событиями 1612 года, когда под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского народное ополчение освободило Москву от польских интервентов, напоминает «Радиоточка НСН».



