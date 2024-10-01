Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 октября

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 28 октября по 2 ноября, пишет РИА Новости.

Изменения связаны с переносом выходного дня с субботы, 2 ноября на 30 апреля. День отдыха был перенесен, чтобы создать непрерывные выходные 28 апреля-1 мая.

Рабочий день в первую субботу ноября будет сокращенным. При этом, несмотря на шестидневку, россияне будут отдыхать два дня подряд — 3 и 4 ноября — из-за празднования Дня народного единства.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в ближайшие новогодние каникулы жители страны будут отдыхать с 29 декабря по 8 января, напоминает Ura.ru.

