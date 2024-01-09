ВЦИОМ: Более 60% россиян считают, что СМИ нужна цензура
Почти две трети (63%) россиян полагает, что российским СМИ в той или иной степени нужна государственная цензура, следует из опроса ВЦИОМ.
Чаще всего сторонниками цензуры выступают женщины (66% против 59% респондентов-мужчин). К необходимости ограничений для СМИ склоняются люди старше 45 лет со средним или средним специальным образованием. Среди причин называют важность контроля над информацией, ограждения от антигосударственной пропаганды и донесения правильной информации об СВО.
При этом только 30% респондентов отметили, что цензура СМИ не нужна. Как уточняет ВЦИОМ, это на 6% больше, чем 15 лет назад, в 2008 году за отсутствие цензуры выступали лишь 24% опрошенных.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян считают военные действия в рамках СВО на Украине главным событием 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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