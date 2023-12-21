Опрос: Большинство россиян считают СВО главным событием 2023 года

Специалисты провели исследование 8 и 16 декабря среди 1,6 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Как выяснилось, 22% россиян считают основными в уходящем году события, связанные с СВО — продвижение армии России и провал контрнаступления ВСУ. Еще 16% опрошенных назвали главными различные события в экономике: ее подъем и стабилизацию, рост ВВП, повышение цен на продукты, бензин, услуги ЖКХ.

Кроме того, 8% россиян назвали в качестве главных событий года то, что связано с президентом Владимиром Путиным, в том числе предстоящие выборы главы государства и прямую линию с лидером страны.

Также респонденты называли главными события внутренней и внешней политики (7 и 4% соответственно), мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина (3%), войну в Израиле, выставку «Россия» на ВДНХ и социальную политику (по 2%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне планируют потратить на празднование Нового года около 54 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

