Путин дал старт Году семьи
Президент Владимир Путин в ходе всероссийского форума «Родные-любимые» объявил о старте Года семьи в России. Об этом сообщили в Кремле.
«Я приветствую вас на Всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи. Он является естественным продолжением Года учителя и наставника», — обратился глава государства к участникам мероприятия.
Путин подчеркнул, что предназначение семьи — рождение детей и продолжение рода, а значит, продолжение российского народа и истории страны. Как отметил президент, в семье определены культура, идентичность, национальный характер.
Глава государства указал, что власти продолжат уделять первостепенное внимание укреплению института семьи, престижа материнства и отцовства, защите детства, демографическим проектам.
«Самое главное, чтобы Год семьи проходил с широким участием самих семей. Только вместе мы сможем очень многое сделать ... для движения вперед. А значит, будущего всей нашей Родины», — добавил Путин.
Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал указ о проведении в 2024 году Года семьи, напоминает RT.
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