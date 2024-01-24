Путин дал старт Году семьи

«Я приветствую вас на Всероссийском семейном форуме, который дает старт Году семьи. Он является естественным продолжением Года учителя и наставника», — обратился глава государства к участникам мероприятия.

Путин подчеркнул, что предназначение семьи — рождение детей и продолжение рода, а значит, продолжение российского народа и истории страны. Как отметил президент, в семье определены культура, идентичность, национальный характер.

Глава государства указал, что власти продолжат уделять первостепенное внимание укреплению института семьи, престижа материнства и отцовства, защите детства, демографическим проектам.

«Самое главное, чтобы Год семьи проходил с широким участием самих семей. Только вместе мы сможем очень многое сделать ... для движения вперед. А значит, будущего всей нашей Родины», — добавил Путин.

Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал указ о проведении в 2024 году Года семьи, напоминает RT.

