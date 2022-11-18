ВЦИОМ: 81% россиян проголосовали за новогодние праздники

За то установку праздничных елей проголосовали 55% респондентов. Еще 34% - за то, чтобы делать это, но скромнее, 10% за то, чтобы отказаться от них в этом году.

Доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью РИА Новости он также сообщил, что вырученные средства направят в поддержку спецоперации.

