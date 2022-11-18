ВЦИОМ: 81% россиян проголосовали за новогодние праздники
Большинство россиян (81%) поддержали проведение детских праздники и новогодних елок, несмотря на специальную военную операцию, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Также сообщается, что 70% опрошенных высказались за новогоднее оформление, но призвали отказаться от покупок новых украшений для города.
За то установку праздничных елей проголосовали 55% респондентов. Еще 34% - за то, чтобы делать это, но скромнее, 10% за то, чтобы отказаться от них в этом году.
Доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В интервью РИА Новости он также сообщил, что вырученные средства направят в поддержку спецоперации.
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