ВЦИОМ: 81% россиян проголосовали за новогодние праздники

Большинство россиян (81%) поддержали проведение детских праздники и новогодних елок, несмотря на специальную военную операцию, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Также сообщается, что 70% опрошенных высказались за новогоднее оформление, но призвали отказаться от покупок новых украшений для города.

«Доход в 2-3 раза больше»: Названы преимущества новогодних мероприятий в Москве

За то установку праздничных елей проголосовали 55% респондентов. Еще 34% - за то, чтобы делать это, но скромнее, 10% за то, чтобы отказаться от них в этом году.

Доходы, которые получит Москва от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью РИА Новости он также сообщил, что вырученные средства направят в поддержку спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияНовый Год
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