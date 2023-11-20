ВЦИОМ: 81% россиян чувствуют себя счастливыми

Исследование проводилось 27 октября методом телефонного интервью среди 1600 граждан старше 18 лет.

Как выяснилось, 44% респондентов скорее считают себя счастливыми, 37% россиян в этом уверены. При этом 16% опрошенных заявили, что считают себя несчастливыми, 3% затруднились с ответом. Индекс счастья, демонстрирующий, насколько счастливыми чувствуют себя жители страны, составил 65 пунктов из 100.

По данным ВЦИОМ, 36% опрошенных считают, что среди их близких и знакомых больше счастливых людей, 46% — что число счастливых и несчастливых одинаково, 14% — что несчастливых скорее больше.

