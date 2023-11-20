ВЦИОМ: 81% россиян чувствуют себя счастливыми
Большинство (81%) россиян могут назвать себя счастливыми в той или иной степени, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Исследование проводилось 27 октября методом телефонного интервью среди 1600 граждан старше 18 лет.
Как выяснилось, 44% респондентов скорее считают себя счастливыми, 37% россиян в этом уверены. При этом 16% опрошенных заявили, что считают себя несчастливыми, 3% затруднились с ответом. Индекс счастья, демонстрирующий, насколько счастливыми чувствуют себя жители страны, составил 65 пунктов из 100.
По данным ВЦИОМ, 36% опрошенных считают, что среди их близких и знакомых больше счастливых людей, 46% — что число счастливых и несчастливых одинаково, 14% — что несчастливых скорее больше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru