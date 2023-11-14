Глава ВЦИОМ: 73% россиян доверяют результатам соцопросов

Выступая на марафоне «Вселенная мнений» он отметил, что это больше, чем пять или 10 лет назад.

По его словам, 53% граждан готовы поверить в то, что результаты соцопросов могут фабриковаться и использоваться для «влияния на людей», склоняя их к определённому поведению.

«Это негативная установка, очень вредная, и является заблуждением», - заключил Фёдоров.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что в существование некой тайной организации, которая влияет на мировые процессы, верят 49% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

