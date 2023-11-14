Глава ВЦИОМ: 73% россиян доверяют результатам соцопросов
Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил, что соцопросам в России доверяют 73% граждан, сообщает РИА Новости.
Выступая на марафоне «Вселенная мнений» он отметил, что это больше, чем пять или 10 лет назад.
По его словам, 53% граждан готовы поверить в то, что результаты соцопросов могут фабриковаться и использоваться для «влияния на людей», склоняя их к определённому поведению.
«Это негативная установка, очень вредная, и является заблуждением», - заключил Фёдоров.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что в существование некой тайной организации, которая влияет на мировые процессы, верят 49% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru