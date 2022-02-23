ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают подписание договора о дружбе с ДНР и ЛНР
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян об их отношении к решению президента Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Данные опубликованы на официальном сайте центра.
Большинство россиян ответили, что в той или иной степени знают о том, что Россия признала независимость и суверенитет республик Донбасса (92%). 66% заявили, что читают подробности случившегося.
Согласно результатам 73% респондентов скорее поддерживают решение российского лидера о признании ДНР и ЛНР. 16% россиян заявили, что скорее не согласны с решением президента, а каждый десятый опрошенный затруднился ответить (11%).
Подписание договора о дружбе и сотрудничестве с независимыми республиками поддержали 78%. Негативно оценили это решение 14% респондентов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Россиянам могут запретить путешествия в Польшу
- Зеленский заявил, что ждет от Запада дальнейшего санкционного давления на Россию
- Коченеющая Европа. Москва прогнозирует рост цен на газ после «заморозки» СП-2
- «Своих не бросаем»: Молодежь Петербурга поддержала ДНР и ЛНР
- Над российским посольством в Киеве спустили флаг
- ВЦИОМ: 78% россиян поддерживают подписание договора о дружбе с ДНР и ЛНР
- Стоимость газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров
- Пушилин прокомментировал границы ЛНР и ДНР
- Глава МИД Франции заявил, что «нормандский формат» еще существует
- Курс евро превысил 91 рубль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru