ВЦИОМ: 59% россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне
Большинство россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Специалисты провели опрос 16 октября среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, для исследования применялся метод телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке.
«Доля россиян, декларирующих уверенность в завтрашнем дне, второй год подряд держится на рекордно высоком уровне - 59%», — сообщил ВЦИОМ.
Годом ранее об уверенности в завтрашнем дне заявляли 61% респондентов.
По данным исследователей, мнения опрошенных варьируются в зависимости от материального положения. Так, люди с хорошим достатком заявляют о своей уверенности чаще, чем малообеспеченные (76% против 20%). Чувство уверенности граждан в завтрашнем дне зависит от личного благополучия, социальной защищенности, положения дел в стране, доверия к госинститутам, оптимизма.
Как сообщает ВЦИОМ, индекс тревожности, показывающий настрой в отношении своего будущего, достиг минимальных 45%. В прошлом году этот показатель составлял 59%.
Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 81% россиян чувствуют себя счастливыми в той или иной степени, индекс счастья в стране составил 65 пунктов из 100, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru