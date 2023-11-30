ВЦИОМ: 59% россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне

Специалисты провели опрос 16 октября среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, для исследования применялся метод телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке.

«Доля россиян, декларирующих уверенность в завтрашнем дне, второй год подряд держится на рекордно высоком уровне - 59%», — сообщил ВЦИОМ.

Годом ранее об уверенности в завтрашнем дне заявляли 61% респондентов.

По данным исследователей, мнения опрошенных варьируются в зависимости от материального положения. Так, люди с хорошим достатком заявляют о своей уверенности чаще, чем малообеспеченные (76% против 20%). Чувство уверенности граждан в завтрашнем дне зависит от личного благополучия, социальной защищенности, положения дел в стране, доверия к госинститутам, оптимизма.

Как сообщает ВЦИОМ, индекс тревожности, показывающий настрой в отношении своего будущего, достиг минимальных 45%. В прошлом году этот показатель составлял 59%.

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что 81% россиян чувствуют себя счастливыми в той или иной степени, индекс счастья в стране составил 65 пунктов из 100, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

