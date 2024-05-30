ВЦИОМ: 40% россиян хотят родить более двух детей

Процент граждан России, которые думают, что в идеальной семье должно быть два ребенка, составляет 38%, а три – 39%. Хотели бы одного ребенка в семье всего 3% опрошенных, при этом это число сократилось за десять лет в три раза – в 2014 году такой процент граждан составлял 10%.

Согласно опросу, граждан, которые видят идеальную семью вообще без детей – всего 6%.

Ранее стало известно, что 56% родителей ответили ВЦИОМ, что поддерживают вакцинопрофилактику детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



