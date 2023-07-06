Второй сотрудник распределительного центра Ozon в Екатеринбурге скончался от менингита

Первым погиб 21-летний мужчина у которого выявили эту же инфекцию. По данным же Telegram-канала Baza, первыми скончались от менингита 46-летний мужчина и 21-летняя девушка, еще семерых сотрудников склада госпитализировали.

В настоящее время на месте заражения усилены противоэпидемиологические меры, заявили в пресс-службе компании. Сейчас там обрабатываются все поверхности, с которыми могли контактировать заболевшие, а также проводится обеззараживание воздуха. В центре введен масочный режим, на входе у сотрудников измеряется температура, а поверхности обрабатывают антисептиком.

Ранее Роспотребнадзоре заявили, что у сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингит, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

