Второй сотрудник распределительного центра Ozon в Екатеринбурге скончался от менингита
Второй сотрудник распределительного центра Ozon в Екатеринбурге скончался, в результате заражения менингококковой инфекцией, сообщает ТАСС.
Первым погиб 21-летний мужчина у которого выявили эту же инфекцию. По данным же Telegram-канала Baza, первыми скончались от менингита 46-летний мужчина и 21-летняя девушка, еще семерых сотрудников склада госпитализировали.
В настоящее время на месте заражения усилены противоэпидемиологические меры, заявили в пресс-службе компании. Сейчас там обрабатываются все поверхности, с которыми могли контактировать заболевшие, а также проводится обеззараживание воздуха. В центре введен масочный режим, на входе у сотрудников измеряется температура, а поверхности обрабатывают антисептиком.
Ранее Роспотребнадзоре заявили, что у сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингит, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru