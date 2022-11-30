12 граждан Белоруссии госпитализировали в Подмосковье с подозрением на менингит
Двенадцать белорусов госпитализировали в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, сообщили в посольстве Белоруссии в РФ.
По предварительным данным дипломатов, один из госпитализированных скончался.
«У двоих диагноз не подтвердился, восемь находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии», - отмечается в сообщении дипмиссии.
Посольство республики Беларусь продолжает мониторинг ситуации, добавили дипломаты.
Ранее испанец потерял руки и ноги из-за неправильного диагноза врача, который не обнаружил у пациента менингит, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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