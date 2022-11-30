12 граждан Белоруссии госпитализировали в Подмосковье с подозрением на менингит

Двенадцать белорусов госпитализировали в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, сообщили в посольстве Белоруссии в РФ.

По предварительным данным дипломатов, один из госпитализированных скончался.

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«У двоих диагноз не подтвердился, восемь находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии», - отмечается в сообщении дипмиссии.

Посольство республики Беларусь продолжает мониторинг ситуации, добавили дипломаты.

Ранее испанец потерял руки и ноги из-за неправильного диагноза врача, который не обнаружил у пациента менингит, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ПодмосковьеВирусГоспитализацияБелоруссия
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